Тройные USB-кабели оказались очень опасными

Пользователь «Пикабу» с ником LightTool показал электронную начинку кабеля, который поддерживает передачу энергии мощностью до 100 Вт на три USB-разъёма. Кабель выглядит солидно, но часть компонентов оказались бутафорией.
По прозрачной крышкой корпуса видно микросхему с наклейкой, на которой указано 100w. Можно подумать, что именно она отвечает за интеллектуальное распределение мощности на всех выходных разъёмах, но нет. LightTool вскрыл корпус и выяснил, что это вовсе не микросхема, а пластиковая заглушка, похожая на кубик Lego. Она вставляется в печатную плату, но не выполняет никаких функций, кроме эстетических.
LightTool выяснил, что при подключении к одному из разъёмов устройства, на которое будет подаваться 9 В (например, паяльника), на два оставшихся разъёма пойдёт то же напряжение. Некоторые гаджеты можно заряжать только с напряжением 5 В, а от 9-вольтового зарядника может сгореть контролер питания, если разработчики не предусмотрели в нём защиту. Этот кабель очень популярен на AliExpress, у него более 26 тысяч отзывов и 22 тысячи покупателей поставили ему 5 баллов.
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