Тройные USB-кабели оказались очень опасными

Александр


Пользователь «Пикабу» с ником LightTool показал электронную начинку кабеля, который поддерживает передачу энергии мощностью до 100 Вт на три USB-разъёма. Кабель выглядит солидно, но часть компонентов оказались бутафорией.

По прозрачной крышкой корпуса видно микросхему с наклейкой, на которой указано 100w. Можно подумать, что именно она отвечает за интеллектуальное распределение мощности на всех выходных разъёмах, но нет. LightTool вскрыл корпус и выяснил, что это вовсе не микросхема, а пластиковая заглушка, похожая на кубик Lego. Она вставляется в печатную плату, но не выполняет никаких функций, кроме эстетических.



LightTool выяснил, что при подключении к одному из разъёмов устройства, на которое будет подаваться 9 В (например, паяльника), на два оставшихся разъёма пойдёт то же напряжение. Некоторые гаджеты можно заряжать только с напряжением 5 В, а от 9-вольтового зарядника может сгореть контролер питания, если разработчики не предусмотрели в нём защиту. Этот кабель очень популярен на AliExpress, у него более 26 тысяч отзывов и 22 тысячи покупателей поставили ему 5 баллов.
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Комментарии

tellurian
+1954
tellurian
Сколько стоил кабель? Цена может подсказать, стоит ли его покупать.
Сегодня в 13:24
#
+639
jkttim
В мире всё меньше и меньше думающих людей, все ведутся на отзывы. Простите, но сейчас своеобразный стадный инстинкт. Продавец накрутил 2000 отзывов, а дальше принцип управляемой толпы. Чего ожидать, от времени потребителей!?
Сегодня в 14:05
#
+337
Gandalf2021
Вот то, что думающих людей мало это точно. Кабель с несколькими наконечниками да ещё и дешёвый точно не для того, чтобы втыкали сразу 3 устройства, а для того, чтобы не носить в сумке 3 кабеля для разных устройств! И уж точно неразумно на левые кабеля давать нагрузку. Это просто удобство эпизодической зарядки разных устройств, не более…
Сегодня в 15:48
#
0
Sergey
Вы совсем куку? Ладно блогер в школе не учился, но у вас должны быть грамотные люди в редакции? За распределение нагрузки отвечает зарядное устройство, а не кабель. А кабель с тремя концами предназначен не для одновременной зарядки трёх устройств, а для возможности заряжать устройства с разными разъёмами.
Сегодня в 15:51
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Владимир Мулач
+134
Владимир Мулач
А если его подключить к адронному колайдеру, то можно за 5 минут зарядить Теслу с нуля до сотки!
Чудо кабель!
Сегодня в 18:47
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