Финансы Законы

Центробанк рассказал о тотальном контроле за денежными переводами россиян

Александр



На этой неделе в Центробанк было внесено предложение по временной блокировке любых денежных переводов между гражданами с суммой от 10 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, это позволит более эффективно бороться с мошенничеством. Средства должны замораживаться на двое суток, в течение которых отправитель с помощью дополнительной идентификации должен подтвердить банку своё намерение перевести их другому лицу, а банк имеет возможность отменить перевод и вернуть деньги клиенту.

Центробанк отклонил эту инициативу и выступил с собственным предложением. Он подготовил законопроект, предусматривающих двухдневный «период охлаждения». В течение этого срока денежные средства, отправленные от одного физлица другому, будут храниться на промежуточном счёте, а человек, который вдруг поймёт, что стал жертвой мошенника, может обратиться в банк за возвратом средств. Банк обязан провести проверку и разобраться, действительно ли клиента ввели в заблуждение, и, если выяснится, что это так, должен вернуть ему деньги.

В Центробанке считают, что такие меры защиты будут эффективны, даже когда была попытка кражи денег с использованием методов социальной инженерии, то есть средства переведены не хакерами, получившими пароль от личного кабинета и одноразовый код, а клиентом, который прошёл идентификацию и самостоятельно отправил деньги человеку, оказавшемуся мошенником.

-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
iPhone, на который бы вернули «Сбербанк Онлайн». Как взламывали смартфоны Apple в нулевые
«Сбербанк» предупреждает о массовом обмане россиян. Расскажите родным и друзьям

Рекомендации

Рекомендации

Появился фейковый Ozon. Его очень легко спутать с настоящим
Мошенники изобрели простейший способ красть деньги у абонентов сотовых операторов

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Bazily
+187
Bazily
Пора дергать из этого дурдома. С каждым днём пробивают дно.
46 минут назад
#
tellurian
+4223
tellurian Bazily
Вас никто не держит :)
18 минут назад
#
45th
+223
45th
Россияне стерпят всё.
22 минуты назад
#
+362
Paspartu
Чет не вижу в тексте про слежку
7 минут назад
#