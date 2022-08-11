Центробанк рассказал о тотальном контроле за денежными переводами россиян





На этой неделе в Центробанк было внесено предложение по временной блокировке любых денежных переводов между гражданами с суммой от 10 тысяч рублей. По мнению авторов инициативы, это позволит более эффективно бороться с мошенничеством. Средства должны замораживаться на двое суток, в течение которых отправитель с помощью дополнительной идентификации должен подтвердить банку своё намерение перевести их другому лицу, а банк имеет возможность отменить перевод и вернуть деньги клиенту.



Центробанк отклонил эту инициативу и выступил с собственным предложением. Он подготовил законопроект, предусматривающих двухдневный «период охлаждения». В течение этого срока денежные средства, отправленные от одного физлица другому, будут храниться на промежуточном счёте, а человек, который вдруг поймёт, что стал жертвой мошенника, может обратиться в банк за возвратом средств. Банк обязан провести проверку и разобраться, действительно ли клиента ввели в заблуждение, и, если выяснится, что это так, должен вернуть ему деньги.



В Центробанке считают, что такие меры защиты будут эффективны, даже когда была попытка кражи денег с использованием методов социальной инженерии, то есть средства переведены не хакерами, получившими пароль от личного кабинета и одноразовый код, а клиентом, который прошёл идентификацию и самостоятельно отправил деньги человеку, оказавшемуся мошенником.

