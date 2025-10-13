Цветочная ловушка: роскошный букет роз едва не стоил москвичке всех сбережений



Фото freepik



Мошенники подарили москвичке Виолетте роскошный букет роз стоимостью 40 тысяч рублей, но подарок оказался частью продуманной многоходовой схемы. Девушке позвонили из фальшивой службы доставки цветов и под предлогом подтверждения заказа выманили у неё код доступа к «Госуслугам». Это стало началом сложного сценария, направленного на кражу денег.

Злоумышленники, получив доступ к аккаунту «Госуслуг» Виолетты, сообщили ей, что на её имя оформлен крупный кредит, а средства перевели Вооруженным силам Украины. Мошенники представились силовиками и потребовали сотрудничества для расследования, запугав девушку возможными юридическими последствиями.

В течение двух дней Виолетта выполняла указания псевдоправоохранителей, сохраняя происходящее в тайне от близких. Однако ситуация зашла в тупик, и она всё же решилась обратиться за советом к родственникам. Те немедленно вмешались, помогли ей трезво оценить происходящее и убедили прекратить любые контакты с мошенниками. Несмотря на все усилия злоумышленников, деньги от Виолетты они так и не получили, поэтому расходы на цветы оказались напрасными.