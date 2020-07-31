В блоге Twitter появилось подробное объяснение обстоятельств недавнего взлома, в результате которого к злоумышленникам попал доступ к аккаунтам десятков знаменитых людей, включая Билла Гейтса, Джеффа Безоса и Илона Маска.
По словам Twitter, хакеры организовали фишинговую атаку на смартфоны некоторых сотрудников компании и завладели доступом к внутренним инструментам поддержки. Атака была многослойной. Главной проблемой для хакеров стало то, что у работников, ставших первой мишенью, не было достаточных полномочий для изменения данных в учётных записях. Злоумышленники присвоили себе личности нескольких сотрудников Twitter и от их имени общались с другими сотрудниками, у которых был доступ к аккаунтам любых пользователей соцсети.
Хакерам удалось взломать в общей сложности 130 аккаунтов, однако они получили непосредственный доступ лишь к 45 из них. На других аккаунтах сработала дополнительная защита. Злоумышленники поменяли пароли на скомпрометированных учётных записях, а также вручную поменяли привязанные адреса электронной почты и номера телефонов, чтобы жертвы не могли противостоять атаке.
Взлом был осуществлён 15 июля. Хакеры разместили от имени знаменитостей посты, в которых был указан bitcoin-кошелёк и обещалось, что любой, кто отправит туда криптовалюту, получит обратно в два раза больше. В общей сложности хакерам удалось украсть около 20 биткойнов (примерно 225 тысяч долларов по актуальному курсу).
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