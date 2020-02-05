Социальная сеть Twitter будет отмечать фейковые материалы, в том числе фото, видео и аудиозаписи специальным маркером. О новой инициативе рассказали в официальном блоге компании.



Платформа начнет помечать медиафайлы в том случае, если посчитает, что они были отредактированы в целях введения пользователей в заблуждение. Планируется проверять содержание медиафайла, его метаданные, а также сопровождающий твит и профиль разместившего его пользователя.



Помимо присвоения соответствующей пометки, Twitter ограничит показы фейковых материалов в ленте и предупредит пользователей, которые захотят их лайкнуть или ретвитнуть. В случае если платформа посчитает, что опубликованный фейк создает угрозу для безопасности человека или группе людей, нарушает право на частную жизнь или может вызвать массовое насилие и беспорядки, он будет удален. Новые правила вступят в силу 5 марта 2020 года.





