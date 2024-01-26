Тысячи покупателей хвалят плохие товары по нагло завышенным ценам. Что происходит с Ozon?

Все отзывы оставлены примерно в одну и ту же дату, а на фотографиях от покупателей один и тот же интерьер, что наводит на мысль о том, что отзывы накручены. Как работает эта схема, до конца непонятно, ведь для того, чтобы поставить оценку и написать отзыв, нужно купить товар, а в этом случае продавец оплатит комиссию и стоимость доставки.
Можно предположить, что продавец всё же занимается самовыкупом (что запрещено правилами Ozon), то есть покупает товар сам у себя и сам же оставляет отзывы. Также не исключено, что он периодически снижает цены и на специальных платформах размещает задания на выкуп товаров за небольшое вознаграждение. В любом случае он пытается сомнительными методами привлечь внимание к своим товарам, чтобы вывести их в рекомендации и навариться на продаже по ценам, завышенным примерно в десять раз. Но он не учитывает тот факт, что при тысячах продаж должны найтись недовольные покупатели, поэтому итоговая оценка даже самого популярного и суперхорошего товара почти никогда не бывает ровно 5.0 — максимум 4,9 или ещё ниже.
У продавцов, которые промышляют такой схемой раскрутки дешёвых товаров, по несколько магазинов, поэтому очень высока вероятность нарваться на них в ленте рекомендаций. На изображении показаны красивые товары, в описании указаны очень привлекательные характеристики, покупатели хвалят их в отзывах, а цена смешная — всё это подталкивает пользователей к покупке, которая в дальнейшем разочарует, ведь в итоге придёт совсем не то, что ожидаешь.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым