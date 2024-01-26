Тысячи покупателей хвалят плохие товары по нагло завышенным ценам. Что происходит с Ozon?

Александр
Пикабушники заметили странное на Ozon: откровенно дешёвые и некачественные товары продаются по сильно завышенным ценам, но что ещё хуже — у них очень хорошие оценки и тысячи восторженных отзывов от покупателей.

Все отзывы оставлены примерно в одну и ту же дату, а на фотографиях от покупателей один и тот же интерьер, что наводит на мысль о том, что отзывы накручены. Как работает эта схема, до конца непонятно, ведь для того, чтобы поставить оценку и написать отзыв, нужно купить товар, а в этом случае продавец оплатит комиссию и стоимость доставки.



Можно предположить, что продавец всё же занимается самовыкупом (что запрещено правилами Ozon), то есть покупает товар сам у себя и сам же оставляет отзывы. Также не исключено, что он периодически снижает цены и на специальных платформах размещает задания на выкуп товаров за небольшое вознаграждение. В любом случае он пытается сомнительными методами привлечь внимание к своим товарам, чтобы вывести их в рекомендации и навариться на продаже по ценам, завышенным примерно в десять раз. Но он не учитывает тот факт, что при тысячах продаж должны найтись недовольные покупатели, поэтому итоговая оценка даже самого популярного и суперхорошего товара почти никогда не бывает ровно 5.0 — максимум 4,9 или ещё ниже.

У продавцов, которые промышляют такой схемой раскрутки дешёвых товаров, по несколько магазинов, поэтому очень высока вероятность нарваться на них в ленте рекомендаций. На изображении показаны красивые товары, в описании указаны очень привлекательные характеристики, покупатели хвалят их в отзывах, а цена смешная — всё это  подталкивает пользователей к покупке, которая в дальнейшем разочарует, ведь в итоге придёт совсем не то, что ожидаешь.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Ozon убрал популярный способ входа в аккаунт
OZON предупредил о сильном подорожании всех своих товаров
В России хотят принять закон о маркетплейсах. Какие права появятся у покупателей и продавцов?

Рекомендации

Рекомендации

Компьютерный мастер рассказал, что он нашёл на чужих жёстких дисках, купленных за копейки

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Mers
+4820
Mers
🤬
51 минуту назад
#
+39
Anatoly076
Ну так было вроде всегда 🤷🏻‍♂️ (по-моему личному мнению). Карточки товара задублированы с разными ценами, при этом если быть внимательным, продавец один. Тоже самое с отзывами, там есть такие которые действительно датируются одним днем ну или в течении недели через день. До этого год и после этого пол года — тишина. Я конечно помню акцию от самого озона «новогодняя распродажа» и там были задания за отзыв к своей покупке какие-то билеты присваивали. И надо было штук 10 отзывов оставить к своим покупкам… 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ На озон хожу за покупками не сложнее гвоздя, и очень часто с внутренним чувством, что сейчас меня «намотают» с ценой — все время проверяю!
37 минут назад
#