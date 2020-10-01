Знаем про это, уже исправляем. Извините :( — Альфа-Банк (@alfabank) October 1, 2020







В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои. Пользователи в соцсетях жалуются на отсутствие доступа к сервисам и возможности совершать платежи.По данным сайта Downdetector, на момент публикации, было более 230 жалоб. Больше всего жалоб на работу сервисов «Альфа-банка» поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Белгорода, Липецка, Калининграда, Новосибирска и Красноярска.Представители «Альфа-банка» сообщили, что знают о проблеме и работают над её устранением.