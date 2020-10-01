Альфа-банк
В работе приложения «Альфа-банка» произошли сбои. Пользователи в соцсетях жалуются на отсутствие доступа к сервисам и возможности совершать платежи.

По данным сайта Downdetector, на момент публикации, было более 230 жалоб. Больше всего жалоб на работу сервисов «Альфа-банка» поступает от жителей Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Перми, Белгорода, Липецка, Калининграда, Новосибирска и Красноярска.

График сбоев

Представители «Альфа-банка» сообщили, что знают о проблеме и работают над её устранением.


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