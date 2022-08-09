У автомобилей Toyota начали отваливаться колёса
Александр Кузнецов —
Компания Toyota запустила обратный выкуп электрического внедорожника bZ4X у своих клиентов. Проблема в том, что у него могут отвалиться колёса во время эксплуатации даже после небольшого пробега.
Ранее Toyota попросила своих клиентов временно не пользоваться этим электромобилем. Компания пыталась выяснить причины неисправности, чтобы предложить покупателям возможность устранения недостатка, но пока не определила, из-за чего возникает проблема. Обладателям bZ4X предоставлено на выбор несколько вариантов: обратный выкуп автомобиля производителем по той цене, за которую он был приобретён дилера, или продление гарантии на то время, которое займёт выявление и устранение проблемы. Во втором случае Toyota временно предоставит клиенту другой автомобиль.
Электромобиль Toyota bZ4X появился в продаже в апреле 2022 года, а в конце июня производитель призвал воздержаться от поездок на нём из-за риска того, что колёса могут внезапно отвалиться в пути. Полутора месяцев компании не хватило на то, чтобы выяснить, из-за чего отпадают колёса. В США было продано всего 260 экземпляров bZ4X, ещё несколько сотен человек оформили предзаказ, но Toyota не успела доставить им машины. Такой же автомобиль должен был продаваться под брендом Subaru Solterra, но он так и не появился в продаже (очевидно, из-за того, что подвержен той же проблеме).
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