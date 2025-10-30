У поклонницы «Игры в кальмара» выманили 28 млн рублей

Жертвами мошенников, выдававших себя за звезду «Игры в кальмара», стала женщина из Южной Кореи, потерявшая 300 тысяч евро.
Афера началась весной этого года, когда жертва получила в TikTok личное сообщение от человека, представившегося Ли Чжон Чжэ. Мошенник утверждал, что находится на съёмках нового сезона проекта и хочет пообщаться с поклонниками лично. Женщина, поверившая в это, на протяжении шести месяцев поддерживала активный контакт с фейковым профилем. Для большей правдоподобности в переписке появился человек, представившийся менеджером актёра. Именно он предложил организовать личную встречу со звездой и начал выдвигать финансовые условия. Первоначальные запросы были относительно небольшими — несколько тысяч евро на «подготовительные расходы», но со временем аппетиты аферистов росли.
Мошенники систематически вымогали у жертвы деньги под различными предлогами: оплата разрешений на выезд со съёмочной площадки, оформление VIP-пропусков, выдуманные административные барьеры. Общение было выстроено так, что у женщины не возникало сомнений в подлинности собеседника. Кульминацией стала имитация романтических отношений между жертвой и фейковым актёром. Пользуясь эмоциональной привязанностью, злоумышленники убедили её переводить всё более крупные суммы, обещая, что все долги будут возвращены после его возвращения в Южную Корею.
По данным следствия, преступники использовали для генерации поддельных фотографий и документов передовые технологии, включая искусственный интеллект. В их числе были изображения Ли Чжон Чжэ с личными подписями и даже фальшивые водительские права. В настоящее время полиция проверяет причастность к этому преступлению международную сетб кибермошенников, базирующуюся в Камбодже.