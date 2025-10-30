Top.Mail.Ru

У поклонницы «Игры в кальмара» выманили 28 млн рублей

Александр


Жертвами мошенников, выдававших себя за звезду «Игры в кальмара», стала женщина из Южной Кореи, потерявшая 300 тысяч евро.

В Южной Корее зафиксирован один из самых масштабных за всю историю случаев интернет-мошенничества с использованием поддельной личности знаменитости. 50-летняя женщина перевела злоумышленникам, выдававшим себя за актёра Ли Чжон Чжэ, звезду нашумевшего сериала «Игра в кальмара», около 500 миллионов вон, что эквивалентно 300 тысячам евро или 28 млн рублей. 

Афера началась весной этого года, когда жертва получила в TikTok личное сообщение от человека, представившегося Ли Чжон Чжэ. Мошенник утверждал, что находится на съёмках нового сезона проекта и хочет пообщаться с поклонниками лично. Женщина, поверившая в это, на протяжении шести месяцев поддерживала активный контакт с фейковым профилем. Для большей правдоподобности в переписке появился человек, представившийся менеджером актёра. Именно он предложил организовать личную встречу со звездой и начал выдвигать финансовые условия. Первоначальные запросы были относительно небольшими — несколько тысяч евро на «подготовительные расходы», но со временем аппетиты аферистов росли.

Мошенники систематически вымогали у жертвы деньги под различными предлогами: оплата разрешений на выезд со съёмочной площадки, оформление VIP-пропусков, выдуманные административные барьеры. Общение было выстроено так, что у женщины не возникало сомнений в подлинности собеседника. Кульминацией стала имитация романтических отношений между жертвой и фейковым актёром. Пользуясь эмоциональной привязанностью, злоумышленники убедили её переводить всё более крупные суммы, обещая, что все долги будут возвращены после его возвращения в Южную Корею.

По данным следствия, преступники использовали для генерации поддельных фотографий и документов передовые технологии, включая искусственный интеллект. В их числе были изображения Ли Чжон Чжэ с личными подписями и даже фальшивые водительские права. В настоящее время полиция проверяет причастность к этому преступлению международную сетб кибермошенников, базирующуюся в Камбодже.
