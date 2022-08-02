У телефонных мошенников появился тренд сезона. Они меняют тактику каждые несколько месяцев





Телефонные мошенники периодически меняют схемы — когда одна перестаёт работать, они используют другую, потом третью и так далее, пока снова не вернутся к тому, с чего начинали. Как выяснил ВТБ, этим летом трендом стали звонки в мессенджерах.



В последние месяцы мошенники стали намного чаще использовать мессенджеры для связи с потенциальными жертвами, поскольку там проще обойти защиту от спама. Каждый третий мошеннический звонок совершается именно так. Сотовые операторы не в состоянии блокировать такие звонки, поскольку они не вмешиваются в интернет-трафик подобных приложений и не видят, кто кому звонит.



Злоумышленники регистрируются в мессенджерах используя виртуальные SIM-карты российских или зарубежных операторов, а затем обзванивают жертв, представляясь сотрудниками Центробанка, полиции, прокуратуры, Следственного комитета, служб безопасности различных банков и т. п. Также они могут выдавать себя за специалистов поддержки сотового оператора, чтобы настроить переадресацию звонков и SMS с номера абонента на свой номер и получить доступ к онлайн-банку или подтвердить перевод денег на подставные счета.



Стоит настороженно относиться к звонкам в мессенджерах. Серьёзные организации обычно используют для связи с гражданами обычные телефоны, исключение составляют неофициальные и полуофициальные контакты — когда какой-либо сотрудник для своего удобства и под свою ответственность отходит от установленных в организации правил.

