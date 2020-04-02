Сервис VPN «WARP» от Cloudflare запустился в прошлом году в качестве бесплатного дополнения к приложению 1.1.1.1 для мобильных устройств, которое предоставляет пользователям собственную технологию DNS для более быстрого доступа к сайтам. Это приложение очень быстро набрало популярность и в какой-то момент в листе ожидания VPN-сервиса находилось более 2 миллионов человек. Компания заявила в своем блоге о выпуске бета-версий WARP VPN для операционных систем macOS и Windows.«Мы объявили о запуске бета-версии 1.1.1.1 с WARP 1 апреля 2019 года, и только в конце сентября смогли открыть доступ для всех желающих. Мы надеемся, что ожидание сервиса для macOS и Windows будет не таким долгим», — сообщил генеральный директор компании Мэтью Принс.Сначала бета-версия будет доступна подписчикам WARP+, которые платят за использование сети Arg Cloudflare, ускоряющей их интернет-соединенее. Они получат приглашения по электронной почте в ближайшее время. «Клиент WARP для macOS и Windows использует такой же быстрый и эффективный протокол Wirefuard для защиты интернет-соединений от слежки со стороны провайдера», — сообщается в блоге Cloudflare. Помимо этого, как и WARP в мобильных приложениях 1.1.1.1, базовый сервис будет бесплатным для десктопных операционных систем. По словам директора компании поддержка Linux тоже скоро появится.