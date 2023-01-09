Redmond Умный дом

Умная техника Redmond перестала работать

Александр



Обладатели устройств российского бренда Redmond оказались в неприятной ситуации — с недавнего времени гаджеты стало невозможно использовать. Они не активируются через фирменное приложение Ready for Sky и не «слушаются» его.

В самом бренде, как говорят, произошёл корпоративный конфликт, из-за которого обладатель смарт-технологий, обеспечивающий пользование приложением Ready for Sky, выделился в отдельный сервис Skydom. При этом Redmond якобы отказался платить за использование этих технологий, в результате чего устройства этого бренда были отключены от смарт-технологий.

У устройств пропадают умные функции. К примеру, невозможно дистанционно запустить нагрев воды в чайнике до определённой температуры (хотя можно вскипятить воды нажав кнопку непосредственно на чайнике). Как правило, блокировка смарт-возможностей происходит после установки обновлённой версии приложения Ready for Sky. Исключение составляют роботы-пылесосы, для управления которыми используется специальное приложение.



Пользователи устройств Redmond оставляют гневные отзывы к приложению Ready for Sky в Play Маркете. Представитель разработчика отвечает на эти отзывы, вкратце рассказывая о ситуации. Он предлагает решать вопросы активации устройств в индивидуальном порядке, а гаджеты, купленные после 21 ноября, по его словам, подлежат возврату по месту покупки, поскольку их невозможно активировать и полноценно использовать.

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Apple выпустила спецверсию AirPods Pro со странным дизайном. Купили бы?
Baseus выпустила ультратонкую сверхбыструю зарядку, размером с картхолдер
Lenovo представила ультрабук Yoga Book 9i: два полноценных экрана без клавиатуры

Рекомендации

Рекомендации

Телефонные мошенники научились обчищать банковские счета по новой схеме
Apple подложила подлянку в обновление iOS 16.1.1. Пока только для одной страны, скоро — для всех

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+339
Dmitriy
Вывод — доверять любым облачным сервисам тупо опасно. Если нет возможности держать собственную систему управления на резерв — надо быть готовым к таким подаркам.
час назад в 10:10
#
EDD
+215
EDD
Потому что приложение переформатировалось в Ready for SkyNet. Восстание машин началось📟
час назад в 10:42
#