Умная техника Redmond перестала работать

Обладатели устройств российского бренда Redmond оказались в неприятной ситуации — с недавнего времени гаджеты стало невозможно использовать. Они не активируются через фирменное приложение Ready for Sky и не «слушаются» его.



В самом бренде, как говорят, произошёл корпоративный конфликт, из-за которого обладатель смарт-технологий, обеспечивающий пользование приложением Ready for Sky, выделился в отдельный сервис Skydom. При этом Redmond якобы отказался платить за использование этих технологий, в результате чего устройства этого бренда были отключены от смарт-технологий.



У устройств пропадают умные функции. К примеру, невозможно дистанционно запустить нагрев воды в чайнике до определённой температуры (хотя можно вскипятить воды нажав кнопку непосредственно на чайнике). Как правило, блокировка смарт-возможностей происходит после установки обновлённой версии приложения Ready for Sky. Исключение составляют роботы-пылесосы, для управления которыми используется специальное приложение.







Пользователи устройств Redmond оставляют гневные отзывы к приложению Ready for Sky в Play Маркете. Представитель разработчика отвечает на эти отзывы, вкратце рассказывая о ситуации. Он предлагает решать вопросы активации устройств в индивидуальном порядке, а гаджеты, купленные после 21 ноября, по его словам, подлежат возврату по месту покупки, поскольку их невозможно активировать и полноценно использовать.