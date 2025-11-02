Top.Mail.Ru

Userbox повторил судьбу «Глаза Бога»: владелец бота задержан с перспективой огромного тюремного срока

Александр


Фото freepik

На этой неделе в Москве правоохранительные органы задержали Игоря Морозкина, являющегося владельцем и организатором популярного telegram-бота Userbox, использовавшегося для поиска и получения персональных данных граждан. Задержание проведено по статье 272.1 УК РФ.

Морозкину инкриминируется незаконный сбор, хранение, использование и передача компьютерной информации, содержащей персональные данные. Это уже не первый случай преследования создателей подобных сервисов, ранее по аналогичной статье были задержаны владельцы ботов для «пробива» информации Solaris Inform и TeleSINT.

Сервис Userbox, также известный как User_Search, получил широкое распространение после прекращения работы другого известного бота — «Глаз Бога», который перестал функционировать в феврале 2025 года. Тогда создатель «Глаза Бога» Евгений Антипов объяснил это необходимостью приведения функциональности в соответствие со статьёй 272.1 УК РФ, сам он покинул Россию и сейчас проживает в другой стране. Сообщалось, что у Антипова прошли обыски, а Таганский суд Москвы признал деятельность его бота незаконной, постановив, что она нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни.

Игорю Морозкину грозит серьёзное наказание. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, задержание произведено по частям 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ. Санкция по ч. 5 данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 3 млн рублей, по ч. 6 — лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 700 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного.

0
Комментарии

Tigrolik
+793
Tigrolik
Будем надеяться, что не сбежит как другие и получит серьезное наказание. Большой реальный срок. И не выйдет…
16 минут назад
#