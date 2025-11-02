Userbox повторил судьбу «Глаза Бога»: владелец бота задержан с перспективой огромного тюремного срока



Фото freepik



На этой неделе в Москве правоохранительные органы задержали Игоря Морозкина, являющегося владельцем и организатором популярного telegram-бота Userbox, использовавшегося для поиска и получения персональных данных граждан. Задержание проведено по статье 272.1 УК РФ.

