Усиление связи ослабляет кошелёк: мошенники обкрадывают через «полезное» приложение

Житель Кирова стал жертвой мошенников, установив на смартфон приложение «Усиление связи». Через несколько дней с его банковского счета исчезли 25 тысяч рублей, а злоумышленники попытались оформить на его имя кредит ещё на 36 тысяч.
Банк вовремя заблокировал подозрительную операцию по получению займа, что предотвратило дальнейшие финансовые потери. Уже украденные средства вернуть не удалось — преступники успели вывести их до блокировки счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о краже и покушении на преступление. Следователи устанавливают все обстоятельства и работают над идентификацией злоумышленников.