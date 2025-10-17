Усиление связи ослабляет кошелёк: мошенники обкрадывают через «полезное» приложение



Фото freepik



Житель Кирова

Житель Кирова стал жертвой мошенников, установив на смартфон приложение «Усиление связи». Через несколько дней с его банковского счета исчезли 25 тысяч рублей, а злоумышленники попытались оформить на его имя кредит ещё на 36 тысяч.

Банк вовремя заблокировал подозрительную операцию по получению займа, что предотвратило дальнейшие финансовые потери. Уже украденные средства вернуть не удалось — преступники успели вывести их до блокировки счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о краже и покушении на преступление. Следователи устанавливают все обстоятельства и работают над идентификацией злоумышленников. Банк вовремя заблокировал подозрительную операцию по получению займа, что предотвратило дальнейшие финансовые потери. Уже украденные средства вернуть не удалось — преступники успели вывести их до блокировки счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о краже и покушении на преступление. Следователи устанавливают все обстоятельства и работают над идентификацией злоумышленников. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В МВД напомнили, что установка сомнительных приложений по просьбе незнакомцев представляет серьёзную угрозу для финансовой безопасности. Мошенники часто маскируют вредоносные программы под полезные утилиты, получая таким образом доступ к чужим личным данным и банковским счетам.