Усиление связи ослабляет кошелёк: мошенники обкрадывают через «полезное» приложение

Александр

Фото freepik

Житель Кирова стал жертвой мошенников, установив на смартфон приложение «Усиление связи». Через несколько дней с его банковского счета исчезли 25 тысяч рублей, а злоумышленники попытались оформить на его имя кредит ещё на 36 тысяч.

Банк вовремя заблокировал подозрительную операцию по получению займа, что предотвратило дальнейшие финансовые потери. Уже украденные средства вернуть не удалось — преступники успели вывести их до блокировки счета. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о краже и покушении на преступление. Следователи устанавливают все обстоятельства и работают над идентификацией злоумышленников.

В МВД напомнили, что установка сомнительных приложений по просьбе незнакомцев представляет серьёзную угрозу для финансовой безопасности. Мошенники часто маскируют вредоносные программы под полезные утилиты, получая таким образом доступ к чужим личным данным и банковским счетам.
Комментарии

samOsebe
+651
samOsebe
...осссспади!!! Ну пусть я жестокий, пусть бесчеловечный, но!!! Люди НЕ ХОТЯТ учиться на чужих ошибках, хотя везде об этом и пишут и говорят и предупреждают. Тогда пусть учатся на своих.
Сегодня в 17:20
+6
Slepoy2.0
А усиление слепоты и для возврата зрения приложение есть? И для члена ещё…))) Вот я понимаю, если бы было приложение для усиления интимной связи… Типа ты его ставишь и к связи к тебе начинают все тянуться и тянулся как нитки… Пора заканчивать курить…
2 часа назад в 18:18
