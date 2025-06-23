В App Store и «Play Маркете» найдены приложения с опаснейшим вирусом





Специалисты «Лаборатории Касперского» вскрыли опасную угрозу: троян SparkKitty успешно проник в официальные магазины приложений App Store и Google Play. Вредонос маскировался под безобидные программы — преимущественно криптовалютные сервисы и модифицированные клиенты TikTok, параллельно распространяясь на сомнительных сторонних сайтах. Одно только зараженное приложение из Google Play было скачано более 10 тысяч раз.

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