В App Store и «Play Маркете» найдены приложения с опаснейшим вирусом

Специалисты «Лаборатории Касперского» вскрыли опасную угрозу: троян SparkKitty успешно проник в официальные магазины приложений App Store и Google Play. Вредонос маскировался под безобидные программы — преимущественно криптовалютные сервисы и модифицированные клиенты TikTok, параллельно распространяясь на сомнительных сторонних сайтах. Одно только зараженное приложение из Google Play было скачано более 10 тысяч раз.
Эксперты «Лаборатории» считают главной целью атаки кражу криптовалют. Многие владельцы кошельков беспечно хранят seed-фразы (ключи доступа к активам) в виде скриншотов в галерее или заметках. SparkKitty даёт злоумышленникам прямой путь к этим «цифровым сейфам».
Чтобы обезопасить себя, «Лаборатория Касперского» настоятельно советует Никогда не хранить seed-фразы, пароли или сканы документов в галерее или стандартных заметках, а также внимательно изучать отзывы и рейтинги перед установкой малоизвестных приложений даже из официальных магазинов.