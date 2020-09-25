Компания NtechLab в пилотном режиме запустила систему распознавания лиц, состоящую из уличных камер и специального оборудования, работающего на основе искусственного интеллекта. Эта компания прославилась своим сервисом FindFace, который позволял находить человека в соцсетях по его фотографии. Этот сервис был закрыт, а разработанные для него технологии теперь используются в проектах, создаваемых по заказу государственных органов.
NtechLab назвала лишь один город, где запущена система распознавания лиц — это Нижний Новгород, другие города держатся в секрете. В Нижнем Новгороде к этой системе подключат три тысячи камер на остановках общественного транспорта, в общественных местах и в домофонах. До сих пор эта система работала лишь в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге. В Москве к ней подключено 193 тысяч камер, расположенных на улицах, в подъездах и во дворах домов, а Санкт-Петербурге охват гораздо менее масштабный.
Система видеонаблюдения NtechLab позволяет выявлять лиц, находящихся в розыске, и находить подозреваемых в совершении преступлений. Кроме того, она пригодилась для составления штрафов на нарушителей карантина во время пандемии коронавируса. В дальнейшем с её помощью будут определять загруженность общественного транспорта, чтобы оптимизировать его работу.
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