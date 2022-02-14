



Разработчик джейлбрейк-магазина Cydia Джей Фриман обнаружил уязвимость в блокчейн-сети Ethereum. Используя её, хакер мог выпустить и присвоить себе сколько угодно монет и в итоге стал бы самым богатым человеком планеты.



Уязвимость связана с работой проекта Optimism, который позволяет проводить транзакции с Ethereum дешевле за счёт использования меньшего количества «газа», что снижает комиссию за сделки. Фриман обнаружил возможность воспроизвести с помощью специального софта произвольное количество монет и вывести их на свой счёт. Это происходило из-за многократного повторения трансакции.



Владельцы проекта Optimism рассказали в своём блоге об обнаружении этой уязвимости, а также сообщили о выплате Фриману максимально возможного вознаграждения в рамках программы Immunefi Bug Bounty в размере 2 миллионов 42 долларов. По их словам, эксплойтом воспользовались лишь однажды — это случайно сделал сотрудник стартапа Ethereum Etherscan. Он вовремя остановился, поэтому его действия не привели к выпуску избыточного количества момент. Сотрудники Optimism устранили уязвимость, а также передали информацию о ней другим связанным проектам, включая всех поставщиков инфраструктуры.







