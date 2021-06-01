Интернет

Компания Google разработала интернет-протокол QUIC (Google Quick UDP Internet). Он должен прийти на замену нескольким устаревшим стандартам.

По словам Яны Айенгар, одной из инженеров проекта QUIC, существующая экосистема интернет-транспорта, давным-давно устарела ещё, поэтому назрела необходимость заменить её более совершенными технологиями.

Протокол QUIC, в отличие от используемого сейчас TCP, предусматривает передачу данных в сети исключительно в зашифрованном виде. Кроме того, благодаря специальной технологии, потерянные пакеты данных могут очень быстро восстанавливаться, что обеспечивает более высокую скорость соединения и существенное уменьшение отклика (вплоть до 0 мс при повторном соединении между хостами).

QUIC

Передача данных через протокол QUIC в незашифрованном виде вообще не предусмотрена, что увеличивает приватность и защищённость информации (например, при посещении сайтов и общении в чатах). Глобальное использование QUIC должно сделать интернет гораздо более быстрым, безопасным и надёжным.

Google собирается финализировать стандарты QUIC осенью 2021 года, после чего начнётся широкое внедрение нового протокола. Уже сейчас его поддержка доступна в тестовых версиях браузера Chrome. Кроме того, он начал применяться компанией Cloudflare, которая специализируется на защите сайтов и приложений от DDoS-атак.



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