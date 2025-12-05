Top.Mail.Ru

В Госдуме поняли, что блокировка мессенджеров вредит всем, кроме мошенников

Иллюстрация freepik

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко рассказал о растущем раздражении россиян в связи с блокировками мессенджера WhatsApp*. По его словам, такие меры не достигают заявленной цели — борьбы с мошенничеством.

Депутат заявил, что злоумышленники быстро адаптировались к ограничениям и продолжают связываться с гражданами через обычные телефонные звонки и даже через отечественный мессенджер Max. По мнению Ющенко, Max пока уступает по возможностям другим платформам, а блокировка иностранных продуктов без предложения полноценных альтернатив является ошибочным подходом.

«Полная блокировка усилит напряжение в обществе. Люди за годы привыкли использовать WhatsApp*. Это раздражение наложится на предыдущие и в какой-то момент превысит точку кипения. Это нехорошо в рамках плана по сплочению народа против внешней агрессии», — отметил Ющенко.

С критикой полной блокировки выступил и бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Он предложил более точечный подход: блокировать конкретные каналы, через которые распространяются экстремистские материалы, а не сам способ передачи. «Давайте посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — заявил Степашин.

Ранее Роскомнадзор заявил постепенном переходе к полной блокировке WhatsApp* в случае невыполнения владельцами мессенджера российских законов. Ведомство утверждает, что он широко используется в преступной деятельности - мошенничества в отношении россиян и вербовки террористов.

* WhatsApp принадлежит компании Metа, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
0
