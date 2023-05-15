Принадлежащая Google компания TLD открыла регистрацию имён сайтов в домене .zip. Киберсквоттеры и мошенники уже зарегистрировали множество имён для перепродажи и скама, в том числе winrar.zip, keygen.zip, microsoft-office.zip, latestupdate.zip и csgo.zip.
Компании, которые владеют теми или иными брендами, не спешат регистрировать сайты в домене .zip, поскольку за ним начинает закрепляться репутация мошеннического (как в своё время за .ws, где размещалось множество сайтов с пиратским софтом, то есть варезом). Тем не менее наверняка им придётся выкупать или отсуживать имена у киберсквоттеров, если на этих сайтах будет размещён нелегальный контент.
На многих сайтах в домене .zip стоят заглушки с объявлениями о перепродаже, но также появились откровенно вредоносные ресурсы. Например, microsoft-office.zip пытается воровать логины и пароли от аккаунтов Microsoft. Опасность подобных сайтов довольно высока, ведь многие пользователи просто вбивают в поиск тот или иной запрос и переходят на первый же попавшийся сайт, не особо вникая, настоящий он или мошеннический.
В интернете проявился целый домен для мошеннических сайтов
Александр Кузнецов —
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