В iOS, iPadOS и macOS есть дыра, через которую можно воровать логины и пароли

Александр
По данным ArsTechnica, в смартфонах, планшетах и компьютерах Apple была обнаружена уязвимость, получившая название iLeakage. Она позволяет атакующему похищать сохранённые в Safari логины и пароли, историю просмотра видео в YouTube, содержимое почты Gmail и многое другое.

iLeakage можно задействовать на macOS только в браузере Safari, а в iOS и iPadOS эта уязвимость работает в любых браузерах. Атака выглядит так: пользователь заходит на заражённый сайт, а он открывает ещё одну вкладку, которая работает фоном и похищает пользовательские данные, передавая их на удалённый сервер.



Известно, что эта уязвимость затрагивает все модели iPhone, iPad и Mac с процессорами A12Z, M1. Она успешно обходит защиту от уязвимостей Spectre и Meltdown, которые были обнаружены в процессорах Intel, AMD и AMD в 2018 году и тогда же закрыты несколькими патчами. ИБ-специалисты сообщили все подробности о iLeakage компании Apple, поэтому есть большая вероятность, что она предусмотрит защиту от утечек с выпуском обновлённых версий своих операционных систем.
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Комментарии

Misha Gynin
–74
Misha Gynin
A12Z используется на iPad 2018 годов выпуска, на iPhone я его не нашел, хотя может на каком нибудь до 7 версии, m1 тоже довольно редкий, и к чему эта паника 🤨
26 октября 2023 в 21:39
#
+185
Gandalf2021 Misha Gynin
Если M1 стал редким, то вы на знаете современную продуктовую линейку Apple…
27 октября 2023 в 01:35
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+124
Basy
Непонятно, откуда берется эта дыра. Нужно зайти на какой-то определенный сайт или как?
27 октября 2023 в 12:19
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