В iOS, iPadOS и macOS есть дыра, через которую можно воровать логины и пароли

iLeakage можно задействовать на macOS только в браузере Safari, а в iOS и iPadOS эта уязвимость работает в любых браузерах. Атака выглядит так: пользователь заходит на заражённый сайт, а он открывает ещё одну вкладку, которая работает фоном и похищает пользовательские данные, передавая их на удалённый сервер.
Известно, что эта уязвимость затрагивает все модели iPhone, iPad и Mac с процессорами A12Z, M1. Она успешно обходит защиту от уязвимостей Spectre и Meltdown, которые были обнаружены в процессорах Intel, AMD и AMD в 2018 году и тогда же закрыты несколькими патчами. ИБ-специалисты сообщили все подробности о iLeakage компании Apple, поэтому есть большая вероятность, что она предусмотрит защиту от утечек с выпуском обновлённых версий своих операционных систем.
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