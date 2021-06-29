



В ходе контрольной закупки московская полиция задержала несколько лиц, причастных к продаже поддельных QR-кодов, дающих право посещать рестораны и кафе. Какую статью им вменят, пока неизвестно.



Изготовление и использование QR-кодов не попадает под статью 327 УК РФ (подделка документов), поскольку эти коды не являются официальными документами. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, на которое указывал сенатор Андрей Клишас, можно инкриминировать только тем, кто пользуется поддельными QR-кодами, но не тем, кто их распространяет.







Впрочем, у одного из пойманных продавцов QR-кодов в машине были найдены поддельные документы, поэтому ему и его сообщникам может грозить серьёзное наказание (вплоть до двух лет заключения, а то и больше).



QR-фейкоделы подошли к бизнесу основательно. Они изготавливают поддельные сертификаты с официальными реквизитами и печатями клиник, а также создали сайты, имитирующие mos.ru и Госуслуги. Если продемонстрировать проверку QR-кода на таком сайте сотруднику кафе или ресторана, он с большой долей вероятности не заметит подмену и впустит в заведение непривитого гражданина.







