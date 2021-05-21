



Сотрудники Главного управления уголовного розыска ГУ МВД по городу Москве при содействии экспертов компании Group-IB провели спецоперацию по нейтрализации банды телефонных мошенников. Задержанные занимались обманом пенсионеров и похищали у них денежные средства — от 50 тысяч до 1 миллиона рублей с каждой жертвы.



Мошенники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками Центробанка или Арбитражного суда и предлагали им получить якобы предусмотренную законом компенсацию за приобретение лекарственных средств и медицинских приборов. После озвучивания крупной суммы компенсации они просили жертву оплатить госпошлину, налог или страховой взнос (как правило, около 15% от суммы). Получив эти деньги, мошенники выводили их через систему мгновенных денежных переводов. Пенсионеры, разумеется, никакие выплаты не получали.



Мошенники орудовали в течение нескольких лет, на их счету более пятидесяти пенсионеров из различных регионов России. Оперативники московского уголовного розыска и спецназ Росгвардии задержали 16 участников преступной группы. На конфискованных компьютерах были обнаружены базы с личными данными пенсионеров и информаций о купленных ими лекарствах и приборах. Сейчас полиция расследует, кто сливал им эти данные. На компьютерах также был найден скрипт по продаже средств для лечения простатита и повышения потенции — он шёл в ход, если основная мошенническая схема не срабатывала.



Обзвон производился в основном среди покупателей дорогостоящих средств нетрадиционной медицины. Видимо, мошенники считали, что людей, покупающих такие средства, легко заболтать и обмануть повторно. Примечательно, что мошенники орудовали не из мест лишения свободы, а из офиса под вывеской юридической фирмы в ста метрах от здания одного из судов.



Андрей Колмаков, руководитель Департамента расследований преступлений в сфере высоких технологий Group-IB:





«Телефонные аферисты зачастую являются не только хорошими психологами, способными ввести жертву в заблуждение, но и обладают подробной информаций о людях, с которыми общаются, что повышает доверие и повышает эффективность фишинговых схем мошенничества. Группы активно используют как популярные на черном рынке услуги по „пробиву“, так и данные из многочисленных утечек в том числе из медицинских учреждений или аптек. Отметим, что если много лет назад часть мошеннических звонков, действительно, совершалась из мест лишения свободы, то в последнее время ситуация изменилась. Мошеннические колл-центры, хотя по-прежнему и координируются криминалитетом, работают уже „на воле“».





