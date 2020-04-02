Президент РФ продлил нерабочие дни до конца апреля в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса COVID-19. При этом он предоставил региональным властям полномочия, которые позволят вводить в различных регионах меры, которые требуются для борьбы с инфекцией.
Мэрия Москвы планировала ввести в городе пропускной режим, при котором каждый раз при выходе из дома было бы необходимо получать уникальный QR-код. После обращения Путина к гражданам России мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что такая мера не будет вводиться, поскольку жители города добросовестно соблюдают режим самоизоляции.
Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен. Поэтому пропускной режим передвижения по городу можно пока не вводить. К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого.
Собянин подчеркнул, что режим самоизоляции в Москве сохраняется, а контроль за его соблюдением будет осуществляться с помощью современных технологий.
С сегодняшнего дня соблюдение режима самоизоляции заболевшими COVID-19 и членами их семей будет особо контролироваться с помощью современных технологий. За нарушение режима предусмотрены серьезные наказания, так как это грозит опасностью для жизни и здоровья окружающих граждан. Я очень прошу соблюдать все необходимые правила и предписания.
Ранее стало известно, что власти Москвы контролируют передвижение граждан с помощью данных от камер наблюдения с функцией распознавания лиц, а также данных о геолокации, получаемых от сотовых операторов и информации от банков о покупках граждан в различных магазинах.
Выходить из дома можно только для проезда к месту работы (для сотрудников организаций, которым не предоставлены нерабочие дни), покупки продуктов в ближайшем магазине или лекарств в ближайшей аптеке, выгула домашних животных в пределах 100 метров от дома, выноса мусора или обращения за экстренной медицинской помощью.
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