Департамент информационных технологий Москвы объявил о запуске мобильного приложения «Социальный мониторинг». С его помощью власти Москвы могут следить за теми, кто находится на домашнем лечении инфекции, вызванной коронавирусом.
Те больные, у которых нет смартфонов, будут обеспечены ими бесплатно. На устройствах будет установлено и настроено приложение «Социальный мониторинг».
«В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях. Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции», — сообщили в департаменте.
Приложение «Социальный мониторинг» предназначено для жителей Москвы, которые обязаны соблюдать карантин и самоизоляцию при лечении на дому лёгкой формы заболеваний, вызванных коронавирусом. В нём есть кнопка для вызова экстренных служб, а также раздел «Последние новости», который ведёт на портал мэрии Москвы, посвященный коронавирусу. Людям на карантине также могут выдать смарт-часы с этим приложением.
В Москве также планировался к введению массовый контроль за перемещениями граждан. Жителей города планировали зарегистрироваться на сайте мэрии с указанием адреса своего проживания, номера телефона и фотографии, после чего им будут предоставлены уникальные QR-коды. Мэр Москвы заявил, что введение этой системы пока нецелесообразно, поскольку жители столицы послушно соблюдают режим самоизоляции.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия
Корона
Корона
Корона
Корона
Корона
Вашу мать!!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬
Сори за качество фото