В обход Дурова: засекреченная операция США по взлому Telegram

Александр


Иллюстрация freepik

Американские прокуроры получили судебное разрешение на взлом серверов Telegram в рамках расследования дела о детской эксплуатации. Согласно судебным документам, Министерство юстиции США использовало «методику дистанционного поиска», чтобы тайно взаимодействовать с серверами Telegram и извлечь данные учётной записи подозреваемого. Хотя владеющая Telegram компания базируется в Дубае и не подпадает под юрисдикцию США, суд удовлетворил запрос, постановив, что данные попадут под действие американских законов, как только достигнут устройства на территории США.

Telegram, основанный Павлом Дуровым, позиционирует себя как сервис с максимальной защитой приватности и сквозным шифрованием. Платформа постоянно подвергается критике за то, что становится убежищем для экстремистов и киберпреступников, а власти разных стран жалуются, что компания часто игнорирует судебные запросы, даже когда речь идёт о серьёзных преступлениях.

Полный масштаб операции и то, был ли Telegram взломан, остаются неясными. Сама компания категорически отвергла сообщения о доступе к своим серверам, заявив, что это технически невозможно благодаря архитектуре шифрования.

