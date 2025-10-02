В обход Дурова: засекреченная операция США по взлому Telegram



Иллюстрация freepik



Американские прокуроры получили судебное разрешение на взлом серверов Telegram в рамках расследования дела о детской эксплуатации. Согласно судебным документам, Министерство юстиции США использовало «методику дистанционного поиска», чтобы тайно взаимодействовать с серверами Telegram и извлечь данные учётной записи подозреваемого. Хотя владеющая Telegram компания базируется в Дубае и не подпадает под юрисдикцию США, суд удовлетворил запрос, постановив, что данные попадут под действие американских законов, как только достигнут устройства на территории США.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides