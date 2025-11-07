Мошенники освоили новую схему кражи денег. В опасности все, у кого есть смартфон



В России набирает обороты новая схема мошенничества, использующая технологию бесконтактной оплаты для кражи денег с банковских карт. Владельцам смартфонов на Android, которые являются основной мишенью злоумышленников, рекомендуется проявлять повышенную бдительность.

Схема начинается с фишинговых рассылок. Пользователь получает сообщение, в котором его предупреждают о скором прекращении работы банковского приложения — якобы из-за санкционных ограничений. Для решения проблемы предлагается перейти по ссылке и установить обновленную версию приложения. Поддельное приложение запрашивает разрешение на включение NFC-модуля и под предлогом авторизации или привязки карты предлагает приложить банковскую карту к задней панели смартфона, а затемввести PIN-код. На самом деле в этот момент мошенники создают цифровой дубликат карты, получая доступ к деньгам. После этого злоумышленники могут снимать наличные через любой банкомат, поддерживающий бесконтактную технологию, используя для этого собственный смартфон. Им больше не нужна физическая карта жертвы.

Как отмечают эксперты, некоторые банки уже научились частично распознавать такие мошеннические операции. Их системы анализа могут заметить несоответствие во времени или месте проведения транзакций, однако такая защита срабатывает не всегда, особенно в небольших финансовых организациях. Для защиты от этой схемы специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и устанавливать приложения только через хорошо известные магазины. При малейших сомнениях следует звонить на горячую линию банка. Дополнительной мерой безопасности является установление лимитов на операции по снятию наличных, а пожилым пользователям советуют вообще отключить NFC, если они не пользуются бесконтактной оплатой со смартфона, или включать этот модуль только в магазине.