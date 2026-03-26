В открытом доступе оказался хакерский инструмент, угрожающий сотням миллионов iPhone и iPad

Хакеры выложили в публичный доступ один из самых опасных инструментов для взлома iPhone за последнее время. Речь идёт о наборе эксплойтов DarkSword, который изначально использовался для точечных атак государственными хакерами и коммерческими производителями шпионского ПО. Он был опубликован на GitHub, поэтому теперь воспользоваться им может любой желающий.
Главная опасность DarkSword заключается в том, что этот инструмент слишком простой для использования. Внутри — обычные HTML- и JavaScript-файлы, которые можно развернуть на сервере за несколько минут. По словам сооснователя компании iVerify Маттиаса Фрилингсдорфа, для запуска атаки не требуется глубоких знаний архитектуры iOS — эксплойты работают «из коробки». Энтузиаст под ником matteyeux подтвердил, что с помощью DarkSword смог взломать iPad mini на iOS 18.
Эксплойт нацелен на устройства с устаревшими версиями системы — в первую очередь iPhone и iPad с iOS/iPadOS 18.4–18.7. Используя цепочку из шести уязвимостей (CVE-2025-31277, CVE-2025-43529, CVE-2026-20700, CVE-2025-14174, CVE-2025-43510, CVE-2025-43520), злоумышленники могут удалённо выполнить код на устройстве, обойти песочницу Safari и получить полный доступ к системе. Жертве достаточно просто открыть вредоносный сайт в браузере.
В зоне риска сотни миллионов гаджетов Apple. В настоящее время по разным оценкам до 300 млн iPhone и iPad всё ещё работают на старых версиях iOS, уязвимых для DarkSword. Атака может привести к краже сообщений, контактов, истории звонков, данных из iCloud, паролей из связки ключей, файлов из мессенджеров, а также криптовалютных кошельков и медицинских данных из Apple Health.
Компания Apple уже выпустила экстренные обновления безопасности. Все уязвимости, используемые DarkSword, были закрыты в iOS/iPadOS 26.3.1, а также в iOS/iPadOS 18.7.6. Пользователям, которые не могут установить актуальную версию операционной системы, рекомендуется активировать режим Lockdown Mode — он отключает JIT-компиляцию в Safari, что блокирует начальную стадию атаки.