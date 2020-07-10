



Telegram-канал @dataleak сообщил об утечке паспортных данных граждан, принявших участие в онлайн-голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию. В общей сложности проблема затронула почти 1,2 миллиона жителей Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода и Нижегородской области.



База с номерами паспортов записавшихся на онлайн-голосование была выложена на одном из государственных сайтов. Сам архив был запаролен, а содержащиеся в ней сведения зашифрованы, однако пароль был известен председателям избирательных комиссий и другим лицам, а также легко подбирался методом брутфорса даже на слабых компьютерах. Кроме того, не составляло труда расшифровать базу с номерами паспортов, чем, очевидно, воспользовались злоумышленники.



Теперь номера паспортов всех, кто записался на онлайн-голосовании, выложены в открытый доступ на одном из хакерских форумов. Никаких других данных (например, ФИО и адреса регистрации) эта база не содержит.



Изначально эта база составлялась для того, чтобы работники избирательных участков могли вручную сверять паспортные данные пришедших голосовать с базой паспортов людей, уже проголосовавших онлайн. Кроме того, невозможно узнать, как именно проголосовал обладатель паспорта с конкретным номером — за или против поправок.







