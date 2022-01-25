





Издание «Mash на Мойке» рассказало об очень необычном грабителе. Он выдаёт себя за ремонтника, спасающего тех, кто застрял в лифте.Мужчина приходит на помощь и просит застрявшего посветить фонариком смартфона в щель двери. После этого он выхватывает смартфон и убегает, оставляя жертву томиться взаперти и без средства связи с внешним миром. Не исключено, что именно он и заставляет лифты застревать (например, выключает электричество в подъезде).Грабитель совершил уже несколько таких преступлений в жилищном комплексе на Русановской улице, и его никак не могут поймать, но примечательно другое. Он забирает только хорошие смартфоны, а от дешёвых китайфонов избавляется на месте — например, оставляет в почтовом ящике.