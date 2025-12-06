В появлении «схемы Долиной» оказался виноват Человек-паук

В деле о мошенничестве с деньгами, полученной Ларисы Долиной от продажи своей квартиры, всплыла абсурдная, но показательная деталь. Она стала жертвой мошенников, причём для того, чтобы придать своим требованиям достоверности, ей прислали фото паспорта якобы сотрудника Росфинмониторинга. На снимке, как выяснилось, оказался не российский чиновник, а британский актёр Том Холланд, известный всему миру по роли Человека-паука в киновселенной Marvel.
Напомним, что злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили Долину, что её средства находятся под угрозой, и для их защиты необходимо продать квартиру и перевести деньги на «безопасные счета». Певица продала недвижимость за 112 миллионов рублей, а когда поняла, что её обманули, пошла в полицию, после чего расторгла сделку через суд. В судебном решении указано, что Долина не обязана возвращать деньги, а покупательница может требовать их с мошенников. После того как этот инцидент был освещён в СМИ, по такому же сценарию (названному «схемой Долиной») стали действовать и другие продавцы квартир (в основном пожилые женщины), причём суды в основном удовлетворяют их иски, из-за чего добросовестные покупатели остаются и без квартир, и без денег. Примечательно, что «схема Долиной» уже вышла за рамки рынка недвижимости и начала угрожать сделкам с автомобилями.
Ранее суд вынес обвинительные приговоры участникам преступления в отношении Ларисы Долиной, однако организаторы, действовавшие из-за границы, не найдены. Четверо фигурантов дела получили реальные сроки лишения свободы: от 4 до 7 лет колонии, а также крупные штрафы. Общий ущерб от их действий, по версии следствия, превысил 317 миллионов рублей.
Изначально Лариса Долина отказывалась возвращать деньги покупательнице своей квартиры, однако после того как её начали массово «отменять» в России, она согласилась с тем, что это будет справедливо. В эфире программы «Пусть говорят» она сказала, что не располагает всей суммой сразу, но обязуется её выплатить. Немаловажным фактором наверняка послужило и то, что жалобу на решение по этому спору собирается рассмотреть Верховный суд, который уже запросил материалы из нижестоящего суда.