





На Amazon начали продаваться щиты для роутеров, которые блокируют электромагнитное излучение. Продавцы позиционируют их в качестве защиты от 5G и Wi-Fi.Коробка работает по принципу клетки Фарадея, то есть не пропускает электромагнитное излучение от устройства, помещённого внутрь. В описании товара указано, что коробка не влияет на дальность сигнала и скорость интернета. Тем не менее покупатели жалуются на то, что сигнала от роутера полностью блокируется, из-за чего невозможно пользоваться интернетом. Есть также жалобы на то, что щит вообще не работает и не блокирует излучение.Спрос на эти коробки увеличился после начала развёртывания сетей 5G в США и появления слухов о влиянии этой технологии на распространение коронавируса. Продавцы утверждают, что щиты были спроектированы и производятся в США, а также предупреждают покупателей о том, что на рынке представлены дешёвые китайские копии, которые не работают как нужно.Коробки продаются по цене от 70 до 190 долларов, хотя их себестоимость примерно в десять раз меньше. Продавцы получают огромную прибыль с продажи этих конструкций.Эти коробки абсолютно бесполезны. Те, что блокируют излучение, не позволяют роутеру раздавать сигнал и с таким же успехом можно просто отключить Wi-Fi. Кроме того, непонятно, как и кого они защищают от 5G, ведь внутри должен находиться роутер, а ему излучение от сетей сотовой связи не страшно. Те коробки, которые не блокируют волны, не могут пропускать «безвредное» излучение, блокируя «вредное», поскольку роутер работает в строго определённом диапазоне.