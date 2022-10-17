Как выяснили «Известия», в России стали продаваться чеки, якобы удостоверяющие покупку смартфонов Apple в магазинах крупных ритейлеров, вроде Re: Store, «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Связного» и у сотовых операторов. Поддельный чек стоит примерно тысячу рублей.
По утверждению продавцов, фальшивый чек позволит получить бесплатное гарантийное обслуживание «серого» айфона или разлочить найденный или украденный гаджет. В сомнительных местах айфоны стоят намного дешевле, но возникает большой риск того, что продавец может в любой момент исчезнуть или он откажется нести гарантийные обязательства, если устройство выйдет из строя в пределах срока гарантии, установленного производителем.
Поддельный чек вряд ли окажется полезен покупателю. Дело в том, что любые чеки от российских магазинов обладают уникальными идентификаторами и регистрируются в налоговой службе, поэтому можно очень легко проверить их действительность. Кроме того, торговые сети ведут собственный учёт проданных устройств по IMEI-идентификаторам и серийным номерам и могут проверить, действительно ли тот или иной смартфон был реализован в их магазине. Использование поддельного чека при обращении за гарантийным обслуживанием может квалифицироваться как правонарушение, ответственность за которое предусмотрена в КоАП или УК.
В продаже появились поддельные чеки от iPhone. Зачем они нужны?
Александр Кузнецов —
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