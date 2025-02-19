В России десятки тысяч смартфонов заражены опасным вирусом





Эксперты компании F6 выявили массовое распространение вируса NFCGate на смартфонах жителей РФ. Этот вредонос перехватывает платёжные данные и передаёт их мошенникам. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По данным специалистов, в России этим вирусом заражено по меньшей мере 114 тысяч смартфонов на базе Android. Он распространяется двумя путями. Первый заключается в том, что мошенники звонят жертве и методом социальной инженерии заставляют её установить приложение по ссылке, которую присылают в SMS или мессенджере. Второй предполагает установку софта на смартфон жертвы без её ведома с помощью трояна.С помощью NFCGate мошенники завладевают NFC-меткой банковской карты и PIN-кодом. Это позволяет им создать клон карты, чтобы расплачиваться её или снять с неё все доступные средства.Наличие вируса NFCGate на смартфоне можно выявить несколькими способами — например, с помощью антивируса или проверкой списка приложений с доступом к NFC и SMS. С удалением этого вредоноса обычно не возникает никаких проблем, поскольку он работает как обычное приложение и не встраивается глубоко в систему.