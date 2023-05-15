В России изобрели новый способ слежки за перепиской в мессенджерах

Александр

Фото: Unsplash

Компания «Стахановец» запустила сервис, позволяющий организациям отслеживать переписку их сотрудников в мессенджерах. Система работает скрытно и реагирует на определённые слова, оповещая о том, что кто-то использовал их в чате.

Такой вид слежки за перепиской поддерживается тремя мессенджерами отечественной разработки — VK Teams, ICQ и eXpress. В «Стахановце» указывают, что их технология уже помогла выявить потенциальную утечку: экс-руководитель одной организации пытался похитить базу данных через своего бывшего подчинённого. Система среагировала на слова «выгрузка» и «база», после чего подключилась служба безопасности, которая выявила неблагонадёжного работника и воспрепятствовала краже информации.

При фиксации «опасных» слов в деловой переписке система присылает уведомления службе безопасности — это помогает работодателю предотвратить утечки информации, а также избежать финансовых и репутационных потерь. Комплекс фиксирует не только голосовые и текстовые переговоры, но и пересылку файлов, которые могут составлять корпоративную тайну.
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Комментарии

YABLOKOFON
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YABLOKOFON
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