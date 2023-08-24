В России изобрели телефон с защитой помещений от прослушки

Александр



Инженеры «Центра безопасности информации» разработали IP-телефон «Дозвон», предназначенный для защиты переговорных комнат от внешней прослушки. Это устройство оснащено виброакустическими средствами защиты, которые не позволяют прослушивать помещение, когда трубка лежит на аппарате.

Телефон уже прошёл сертификацию по стандартам Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России. Он обладает защищённым аудиоканалом и препятствует перехвату аудиосигнала в помещении. Когда трубка снята, защита пропадает, поэтому все присутствующие в комнате должны прекратить общение на секретные темы. При этом отключается специальный индикатор, указывающий на статус защиты.

«Дозвон» будет продаваться организациям, в которых по роду деятельности часто ведутся секретные беседы и переговоры. Сколько он стоит, пока неизвестно, но очевидно, что цена будет устанавливаться для каждой организации индивидуально.


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Источник:
РИА Новости
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Комментарии

John Doe
+631
John Doe
Тяжело писать о том, чего не понимаешь, правда?
46 минут назад
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Dmitriy
+655
Dmitriy
Какая бредятина. От упоминания ФСТЭК оно правдой не становится только
34 минуты назад
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