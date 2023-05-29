В России хотят запустить аналог китайского фаервола

Александр


Фото: Unsplash 

Член конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин предложил создать в России систему блокировки трафика, которая будет работать по аналогии с «великим китайским фаерволом». По его мнению, это позволит надёжно воспрепятствовать работе средств обхода блокировок, в том числе зарубежных VPN-сервисов.

«В Российской Федерации с учетом беспрецедентного давления со стороны стран Запада, явной недружественной политики, полагаю, необходим аналог „китайского фаервола“, который будет способен полностью блокировать доступ к нежелательным интернет-ресурсам, включая ВПН-сервисы, если будет продолжаться игнорирование российского законодательства», — заявил Шейкин.

Шейкин считает, что многие популярные в России зарубежные ресурсы (например, Wikipedia) являются информационным оружием в руках Запада, они намеренно искажают факты и предоставляют недостоверную информацию. Система блокировки, работающая в Китае, позволяет эффективно ограничивать доступ ко многим иностранным ресурсам. В этой стране не работают почти все сервисы Google, популярные соцсети (например, Twitter), мессенджеры и СМИ. Известно, что несколько месяцев назад в Россию прибыло несколько десятков китайских IT-специалистов, которые консультируют Роскомнадзор, пытаясь реализовать в России такую же систему блокировки интернет-ресурсов.

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Комментарии

YABLOKOFON
+156
YABLOKOFON
Вот и занавес закрывается, добро пожаловать в цифровой гулаг, только «правдивая» информация из уст Соловьёва и ящика, плюс тотальный контроль от фсб и ркн

Shadowsocks вошёл в чат
Сегодня в 17:23
#
tellurian
+5013
tellurian YABLOKOFON
Никто не заставляет смотреть эти передачи. Лучше книги читать.
Да, без альтернативы плохо, но выбор будет.
Сегодня в 17:57
#
kardigan
+3084
kardigan tellurian
И это правильный коммент!
2 часа назад в 18:22
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Volnorez Uraganov
+110
Volnorez Uraganov YABLOKOFON
А вы думаете что информация от западных «доброжелателей» боле правдива чем инфа от Соловьева))) ,
2 часа назад в 18:57
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