



По его словам, некоторые жители республики верят, что коронавируса не существует и он выдуман для распространения технологии 5G, которая необходима для облучения и чипирования населения.



Жители Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи рядом с селением Ногир. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на выступление главы республики Вячеслава Битарова.По его словам, некоторые жители республики верят, что коронавируса не существует и он выдуман для распространения технологии 5G, которая необходима для облучения и чипирования населения.

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — Вячеслав Битаров.



Глава Северной Осетии также добавил, что столкнулся со сторонниками этой теории в том числе на митинге против самоизоляции во Владикавказе.





«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», — Вячеслав Битаров.



Митинг прошел 20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа. Граждане требовали отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.





