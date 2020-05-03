5G
Жители Северной Осетии сожгли вышку сотовой связи рядом с селением Ногир. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на выступление главы республики Вячеслава Битарова.

По его словам, некоторые жители республики верят, что коронавируса не существует и он выдуман для распространения технологии 5G, которая необходима для облучения и чипирования населения.

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир, и, конечно же, Ногир остался у нас без связи. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», —  Вячеслав Битаров.

Глава Северной Осетии также добавил, что столкнулся со сторонниками этой теории в том числе на митинге против самоизоляции во Владикавказе.

«Многие утверждают, что коронавируса нет, никакой опасности нет, что это организовано какими-то мировыми силами, которые заинтересованы в том, чтобы людей загнать, как мне говорили некоторые участники митинга, в резервации, поставить потом антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, и потом будут чипировать. И немало таких людей», — Вячеслав Битаров.

Митинг прошел 20 апреля у здания Дома правительства в центре Владикавказа. Граждане требовали отмены режима самоизоляции. На митинге пострадали 13 сотрудников правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело.


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Источник:

РИА Новости РИА Новости

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