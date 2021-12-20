



Главный радиочастотный центр, подчиняющийся Роскомндазору, планирует разработать систему, которая будет мониторить контент в видеоиграх, продающихся в России. При выявлении незаконного контента распространение игры на территории РФ будет запрещено.



Система будет основана на искусственном интеллекте, который упростит и ускорит поиск незаконного контента, в том числе сценариев с порнографией, убийствами, призывами к самоубийству, пропаганду наркотиков и нетрадиционной сексуальной ориентации среди детей и подростков.



Искусственный интеллект будет пробегаться по разным уровням игры, проверять сюжет и содержимое и составлять отчёт о том, какую опасность та или иная игра представляет для жителей России. Сейчас такой мониторинг осуществляется силами сотрудников Главного радиочастотного центра (некоторые из которых вероятно, целыми днями играют в компьютерные и консольные игры).



По мнению экспертов, при желании можно найти запрещённый контент в любой игре (особенно, если там очень много игроков и есть онлайн-чат), а следовательно под риск оказаться под запретом в России попадают все игровые проекты, независимо от сценария.







