В России открылся сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД»

В России запущен сервис аналитики криптовалютных активов «ШАРД» для широкой аудитории пользователей — от частных лиц до корпоративных клиентов. «ШАРД» оценивает безопасность и выявляет риски криптовалют и операций с ними в самых популярных блокчейнах.
Сервис позволяет проводить крипто-расследования в отношении подозрительных транзакций и адресов, а также запрашивать аналитическую поддержу и правовую помощь специалистов.
Сервис «ШАРД» — российская разработка с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта для решения актуальных задач в финансовом секторе для корпоративных клиентов, банковской сферы и частных лиц, заинтересованных в:
- Оперативной проверке KYC/AML/CFT крипто-реквизитов своих клиентов и контрагентов
- Визуализации связей, для анализа транзакций и проведения расследований
- Анализе крипто-балансов в режиме реального времени, внутренних и внешних транзакций и различных специфических характеристик крипто-сделок
- Выявлении транзакций и адресов, вовлеченных в противоправную деятельность
- Работе с частными запросами, аналитических отчетах по транзакциям и адресам
Профессиональные аналитические инструменты сервиса «ШАРД» помогают снизить риски операций с цифровыми активами и сделать криптовалютные операции максимально прозрачными, а риски — контролируемыми для всех участников.
Сервис «ШАРД» использует собственные разработки и базу данных, расположенную на серверах в Российской Федерации.
«Рост популярности криптовалют влечет за собой увеличение их использования и в преступной деятельности. В 2022 году в результате взломов мостов Axie Infinity, Ronin Bridge, BSC Token Hub и ряда других был похищен рекордный объем средств — более 2 миллиардов долларов, что на 60% больше, чем в предыдущем году. Сервис „ШАРД“ позволяет обезопасить простых пользователей и компании от потери средств и обвинений в причастности к мошенническим операциям при получении на криптокошелёк средств из сомнительных источников», — прокомментировал запуск компании в России директор по расследованиям сервиса аналитики криптовалютных активов «ШАРД» Григорий Осипов.
Возможности сервиса можно протестировать бесплатно в первый месяц после его запуска при регистрации на сайте. В феврале 2023 года сервис планирует ввести платную подписку на свои услуги.