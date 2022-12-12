Россия Интернет

В России перестал работать один из самых популярных VPN-сервисов. Платные подписки «сгорели»

Александр



VPN-сервис Surfshark перестал работать в России. Ещё недавно его рекламировали многие известные блогеры, то есть он рассматривал российский рынок как один из самых перспективных.

Пользователи отмечают, что с конца минувших выходных перестали работать приложения Surfshark (десктопное и мобильное), а также расширение для Chrome и других браузеров. Подключиться к VPN не могут даже пользователи с оплаченной подпиской.

Судя по сообщениям в соцсетях и на форумах, перебои носят массовый характер. Проблемы с работой Surfshark наблюдаются в сетях большинства российских операторов связи и провайдеров интернета. Через мобильное соединение этот VPN сервис полностью неработоспособен, а через проводное лишь частично. 

В поддержке Surfshark не могут пояснить, с чем связаны перебои в работе сервиса, а на вопрос о возврате денег за подписку отвечают, что такая возможность для российских пользователей не предусмотрена из-за банковских ограничений.

Роскомнадзор регулярно блокирует в России VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки. О намерении заблокировать Surfshark регулятор не объявлял публично.


-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Хабр
Cсылки по теме:
Как сделать яркость экрана меньше минимальной на iPhone и Android
В вашем Samsung Galaxy прячется… странный чихуахуа. Вот как его увидеть
Как добавить эмодзи рядом с часами на iPhone. И +100 к настроению
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

«Сбер» перестанет работать в Chrome, Edge, Safari и всех других иностранных браузерах
Wildberries не даст вам удалить карту — деньги всё равно продолжат списываться
Телефонные мошенники научились обчищать банковские счета по новой схеме
Apple подложила подлянку в обновление iOS 16.1.1. Пока только для одной страны, скоро — для всех

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Hello!
+564
Hello!
Через раз пока цепляет.
час назад в 10:12
#
Купить рекламу