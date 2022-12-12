В России перестал работать один из самых популярных VPN-сервисов. Платные подписки «сгорели»

VPN-сервис Surfshark перестал работать в России. Ещё недавно его рекламировали многие известные блогеры, то есть он рассматривал российский рынок как один из самых перспективных.Пользователи отмечают, что с конца минувших выходных перестали работать приложения Surfshark (десктопное и мобильное), а также расширение для Chrome и других браузеров. Подключиться к VPN не могут даже пользователи с оплаченной подпиской.Судя по сообщениям в соцсетях и на форумах, перебои носят массовый характер. Проблемы с работой Surfshark наблюдаются в сетях большинства российских операторов связи и провайдеров интернета. Через мобильное соединение этот VPN сервис полностью неработоспособен, а через проводное лишь частично.В поддержке Surfshark не могут пояснить, с чем связаны перебои в работе сервиса, а на вопрос о возврате денег за подписку отвечают, что такая возможность для российских пользователей не предусмотрена из-за банковских ограничений.Роскомнадзор регулярно блокирует в России VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки. О намерении заблокировать Surfshark регулятор не объявлял публично.