В России появились мошеннические онлайн-кинотеатры

Специалисты компании по борьбе с киберугрозами F6 выявили новую мошенническую схему, нацеленную на любителей онлайн-кинотеатров. Злоумышленники создают сайты, имитирующие пиратские ресурсы с фильмами и сериалами, и предлагают оформить подписку всего за 10–12 рублей. Всего эксперты обнаружили более 1200 доменов, работающих по этой схеме. Внешне ресурсы выглядят как легальные сервисы, в том числе у них есть пользовательское соглашение, в котором прописаны условия подписки, что создаёт видимость добропорядочности.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Перед тем как заманить пользователя в ловушку, мошенники проводят его через один или несколько промежуточных сайтов. Когда жертва запускает плеер с выбранным фильмом, на экране появляется сообщение: «Для продолжения просмотра требуется регистрация». После ввода номера телефона пользователя перенаправляют на страницу оплаты, где предлагают заплатить символическую сумму 10–12 рублей за оформление подписки. Никаких дополнительных пояснений о дальнейших платежах на этом этапе не приводится.Суть обмана раскрывается позже. Мошенники используют механизм автопродления, о котором пользователь не подозревает. После списания 10 рублей за пробный период с карты начинают регулярно уходить суммы (например, 360 рублей еженедельно, что в месяц составляет около 1500 рублей). При этом легального доступа к контенту пользователь, как правило, не получает, либо он ограничен бесплатными материалами, а не обещанные новинки.Эксперты рекомендуют соблюдать несколько простых правил, чтобы не стать жертвой такой схемы. Во-первых, не оформлять подписку на сомнительных сайтах и использовать для оплаты онлайн-сервисов отдельные банковские карты с небольшим лимитом. Во-вторых, смотреть фильмы и сериалы на легальных платформах, где условия подписки прозрачны, а риска мошенничества нет. При обнаружении подозрительных списаний необходимо блокировать карту и обращаться в банк за возвратом средств.