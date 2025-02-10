В России примут десятки законов для борьбы с мошенниками. Вот что придумали власти

По данным РБК, в скором времени депутаты Госдумы рассмотрят несколько десятков законопроектов, вносящих изменения в различные нормативно-правовые акты. Эти меры будут направлены на борьбу с киберпреступлениями, в том числе дистанционным мошенничеством.
«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил Григоренко.
Какие меры готовят депутаты:
— Запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации и общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений.
— Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники указанных выше организаций могут только после подтверждения своей личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
— Владельцы маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России обязаны проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг.
— Маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться информация, позволяющая понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник
— Абоненты сотовых операторов вправе отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков.
— Когда абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор может присылать SMS только после завершения вызова.
— Госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, могут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи.
— Запрет на ввоз, продажу, покупку, хранение и использование на территории РФ абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе.
— Досудебная блокировки сайтов, распространяющих информацию о незаконной реализации и использовании перечисленных выше устройств.
— Обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов.
— Возможность установить через «Госуслуги» запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия.
— Банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны обеспечить авторизацию через биометрическую систему, использование такого способа авторизации добровольное.
Перечисленные меры планируется реализовать в ближайшие два года. Рассмотрение поправок началось 10 февраля.