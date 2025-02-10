В России примут десятки законов для борьбы с мошенниками. Вот что придумали власти





По данным По данным РБК , в скором времени депутаты Госдумы рассмотрят несколько десятков законопроектов, вносящих изменения в различные нормативно-правовые акты. Эти меры будут направлены на борьбу с киберпреступлениями, в том числе дистанционным мошенничеством. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил Григоренко.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил изданию разработку поправок. По его словам, эксперты проанализировали схемы, к которым прибегают мошенники, и предложили меры по нейтрализации таких угроз:Какие меры готовят депутаты:— Запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации и общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений.— Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники указанных выше организаций могут только после подтверждения своей личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).— Владельцы маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России обязаны проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг.— Маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться информация, позволяющая понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник— Абоненты сотовых операторов вправе отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков.— Когда абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор может присылать SMS только после завершения вызова.— Госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, могут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи.— Запрет на ввоз, продажу, покупку, хранение и использование на территории РФ абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе.— Досудебная блокировки сайтов, распространяющих информацию о незаконной реализации и использовании перечисленных выше устройств.— Обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов.— Возможность установить через «Госуслуги» запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия.— Банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны обеспечить авторизацию через биометрическую систему, использование такого способа авторизации добровольное.Перечисленные меры планируется реализовать в ближайшие два года. Рассмотрение поправок началось 10 февраля.