В России примут десятки законов для борьбы с мошенниками. Вот что придумали власти

Александр


По данным РБК, в скором времени депутаты Госдумы рассмотрят несколько десятков законопроектов, вносящих изменения в различные нормативно-правовые акты. Эти меры будут направлены на борьбу с киберпреступлениями, в том числе дистанционным мошенничеством.

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко подтвердил изданию разработку поправок. По его словам, эксперты проанализировали схемы, к которым прибегают мошенники, и предложили меры по нейтрализации таких угроз:

«Мы детально проанализировали наиболее распространенные мошеннические схемы, включая обман через звонки и сообщения, взломы личных кабинетов и оформление кредитов на чужие паспорта. На основе этого анализа мы разработали меры для защиты граждан от таких угроз. В результате гражданам станет доступен широкий набор инструментов, который поможет им обезопасить себя от телефонного и интернет-мошенничества», — заявил Григоренко.

Какие меры готовят депутаты:

 — Запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной коммуникации и общения с гражданами, клиентами или пользователями для сотрудников госорганов, кредитных организаций, ЦБ, операторов связи, владельцев социальных сетей, агрегаторов товаров и услуг, сервисов размещения объявлений.

 — Использовать российские мессенджеры для служебной коммуникации сотрудники указанных выше организаций могут только после подтверждения своей личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

 — Владельцы маркетплейсов и агрегаторов товаров и услуг с аудиторией более 200 тысяч пользователей из России обязаны проводить идентификацию через ЕСИА тех, кто намерен разместить объявление о продаже товаров или услуг.

 — Маркировка звонков от организаций, вызовов с международных номеров и звонков, инициируемых с виртуальных АТС: на экране телефона пользователя будет отображаться информация, позволяющая понять, звонит ли сотрудник банка или мошенник

 — Абоненты сотовых операторов вправе отказаться от рекламных и спам-рассылок и звонков.

 — Когда абонент запрашивает код для идентификации в ЕСИА или пытается сменить ключ простой электронной подписи во время телефонного разговора, оператор может присылать SMS только после завершения вызова.

 — Госорганы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью и отвечающие за безопасность, могут по запросу получать сведения из информационных систем операторов связи.

 — Запрет на ввоз, продажу, покупку, хранение и использование на территории РФ абонентских терминалов иностранных спутниковых систем, чья работа запрещена или ограничена в стране или Евразийском экономическом союзе.

 — Досудебная блокировки сайтов, распространяющих информацию о незаконной реализации и использовании перечисленных выше устройств.

 — Обязательная биометрическая идентификация для оформления выписок из бюро кредитных историй и дистанционного оформления микрозаймов.

 — Возможность установить через «Госуслуги» запрет на заключение договора на оказание услуг сотовой связи без личного присутствия.

 — Банки, операторы связи, маркетплейсы, агрегаторы, социальные сети должны обеспечить авторизацию через биометрическую систему, использование такого способа авторизации добровольное.

Перечисленные меры планируется реализовать в ближайшие два года. Рассмотрение поправок началось 10 февраля.
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Комментарии

Tigrolik
+765
Tigrolik
С конкурентами борются.
Сегодня в 16:05
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+524
den3221
Переводят на свои полностью для них прозрачные мессенджеры! Которые будут как по мне использоваться совсем не в целях защиты граждан. Плюс рубят зарубежные мессенджеры. Скорее всего года 2-3, максимум 5 и мы получим смесь интернета Китая и Северной Кореи!)
Сегодня в 17:25
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