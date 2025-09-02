В России изобрели отслеживание людей с помощью краски



Российская компания BPA Technologies Российская компания BPA Technologies разработала инновационную систему отслеживания, использующую невидимую для человеческого глаза краску вместо биометрических данных. Специальные метки наносятся на одежду или предметы и распознаются камерами, которые передают информацию аналитическому модулю для создания цифрового профиля перемещений. Разработчики подчеркивают безопасность состава и его устойчивость к стиранию, а также возможность работы системы при слабом освещении и высокой плотности объектов.

Ключевым преимуществом системы является её анонимность — метки не содержат персональных данных и не привязываются к ФИО, что позволяет обойти требования законодательства о защите персональных данных. Технология позиционируется как универсальное решение для различных сфер: от отслеживания эффективности сотрудников на производстве до контроля перемещения техники на складах и автоматизации уборки в офисах.Однако у разработки выявлен ряд серьёзных недостатков, включая возможность передачи спецодежды с метками третьим лицам, риск подделки и расшифровки меток, а также потенциальные утечки из баз данных системы. Особую озабоченность вызывает возможность слежки за сотрудниками вне служебных помещений, что создает угрозу приватности даже при отсутствии прямой биометрической идентификации.Эксперты отмечают правовую неопределенность, связанную с использованием такой технологии. Хотя система формально не обрабатывает персональные данные, она все же позволяет отслеживать перемещения людей, что может противоречить духу законодательства о праве на приватность. Разработка поднимает важные вопросы о необходимости адаптации нормативной базы к быстро развивающимся технологиям наблюдения.