В России стали охотиться на курьеров и самокатчиков. Пострадать может любой человек

В соцсетях предупреждают об опасности: неизвестные установили в дворах Томска «ловушки» — тонкие проволоки, натянутые на уровне шеи. Как минимум двое уже пострадали от таких натяжек.
Подобные ловушки раньше устанавливали на лесных трассах, тем самым некие активисты боролись с байкерами, которые создают дискомфорт отдыхающим за городом, теперь же опасная тенденция добралась до городов. Получить травму от подобных натяжек может любой — хоть велосипедист, хоть пешеход, который добирается до дома и в темноте может не заметить натянутую проволоку.