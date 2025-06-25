В России стали охотиться на курьеров и самокатчиков. Пострадать может любой человек

В соцсетях предупреждают об опасности: неизвестные установили в дворах Томска «ловушки» — тонкие проволоки, натянутые на уровне шеи. Как минимум двое уже пострадали от таких натяжек. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Очевидно, что натяжки предназначены тем, кто ездит по дворам с большой скоростью, а обычно это самокатчики или курьеры на велосипедах и электротранспорте. Известно уже как минимум о двух пострадавших, одному из них — велокурьеру — чуть не перерезало шею, его спасло только то, что он ехал на маленькой скорости.Подобные ловушки раньше устанавливали на лесных трассах, тем самым некие активисты боролись с байкерами, которые создают дискомфорт отдыхающим за городом, теперь же опасная тенденция добралась до городов. Получить травму от подобных натяжек может любой — хоть велосипедист, хоть пешеход, который добирается до дома и в темноте может не заметить натянутую проволоку.