В России упростят жизнь туристам

Фото freepik
Операторы связи предложили упростить правила продажи SIM-карт иностранным туристам. Сейчас для получения номера им требуется пройти сложную процедуру: сдать биометрию в банке, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах», что может занимать до нескольких дней.
Проблема стала особенно актуальной на фоне роста турпотока из дружественных стран и предстоящей отмены виз для граждан Китая. При этом представители турбизнеса отмечают, что главной проблемой для туристов остается невозможность оплаты зарубежными банковскими картами, а не сложность получения SIM-карт.
Решение вопроса зависит от позиции силовых ведомств, которые ранее ужесточили правила после теракта в «Крокус Сити Холле». Операторы надеются найти компромисс, который упростит жизнь туристам без снижения уровня безопасности.