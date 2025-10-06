В России упростят жизнь туристам



Операторы связи Операторы связи предложили упростить правила продажи SIM-карт иностранным туристам. Сейчас для получения номера им требуется пройти сложную процедуру: сдать биометрию в банке, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах», что может занимать до нескольких дней.

Инициатива предполагает отмену обязательной сдачи биометрии — туристы и так проходят эту процедуру при въезде в Россию. Также предлагается ограничить срок действия SIM-карт временем пребывания в стране с автоматической деактивацией после отъезда. По оценкам экспертов, упрощение процедуры могло бы принести операторам дополнительно 1,5 млрд рублей в год.Проблема стала особенно актуальной на фоне роста турпотока из дружественных стран и предстоящей отмены виз для граждан Китая. При этом представители турбизнеса отмечают, что главной проблемой для туристов остается невозможность оплаты зарубежными банковскими картами, а не сложность получения SIM-карт.Решение вопроса зависит от позиции силовых ведомств, которые ранее ужесточили правила после теракта в «Крокус Сити Холле». Операторы надеются найти компромисс, который упростит жизнь туристам без снижения уровня безопасности.