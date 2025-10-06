В России упростят жизнь туристам

Александр

Фото freepik

Операторы связи предложили упростить правила продажи SIM-карт иностранным туристам. Сейчас для получения номера им требуется пройти сложную процедуру: сдать биометрию в банке, оформить СНИЛС и зарегистрироваться на «Госуслугах», что может занимать до нескольких дней.

Инициатива предполагает отмену обязательной сдачи биометрии — туристы и так проходят эту процедуру при въезде в Россию. Также предлагается ограничить срок действия SIM-карт временем пребывания в стране с автоматической деактивацией после отъезда. По оценкам экспертов, упрощение процедуры могло бы принести операторам дополнительно 1,5 млрд рублей в год.

Проблема стала особенно актуальной на фоне роста турпотока из дружественных стран и предстоящей отмены виз для граждан Китая. При этом представители турбизнеса отмечают, что главной проблемой для туристов остается невозможность оплаты зарубежными банковскими картами, а не сложность получения SIM-карт.

Решение вопроса зависит от позиции силовых ведомств, которые ранее ужесточили правила после теракта в «Крокус Сити Холле». Операторы надеются найти компромисс, который упростит жизнь туристам без снижения уровня безопасности.
1
+693
law
Разве у нас зарубежные карты не принемаются?
Сегодня в 15:32
tellurian
+2651
tellurian
Сейчас сделать себе российский номер целый квест. Люди тратят несколько дней.
Хотя есть места, где вроде можно сделать быстро. Но это несколько часов жизни нужно потратить.


Как оформить сим-карту
Получите СНИЛС
Создайте учётную запись на Госуслугах Обратитесь в удобное отделение банка или МФЦ.
Зарегистрируйте биометрию в отделении банка
Оформите сим-карту в салоне связи Обратитесь в любой салон связи для заключения договора.

Такой бюрократии нет в нормальных странах.

2 часа назад в 17:17
