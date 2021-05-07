«Совкомбанк» рассказал о необычной схеме, с помощью которой недобросовестные клиенты получали выгоду, перегоняя деньги со счёта на счёт. Пока неизвестно, нарушили ли эти клиенты какой-либо закон, но банк предусмотрительно расторг с ними договоры и заблокировал их.
Банк выявил подозрительные переводы между разными банками, которые осуществлялись одними и теми же лицами. Они переводили деньги в «Совкомбанк» из неназванного банка, поощряющего подобные переводы бонусными милями, а затем возвращали эти деньги в тот же банк. Служба безопасности «Совкомбанка» считает, что в таких переводах не было никакого экономического смысла, кроме получения награды за трансакции от стороннего банка.
«Совкомбанк» считает, что некоторые клиенты банка даже не подозревали, что участвуют в сомнительных операциях. Сейчас организация проверяет на причастность к этой схеме своих сотрудников. Сколько клиентов банка были заблокированы за причастность к закольцованным переводам, неизвестно.
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Если не запрещено, значит не нарушили. То что банк понес убытки, это вопрос как маркетологи бонусные программы прописывают