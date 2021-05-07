Крупнейшая утечка из Gmail — 3,2 млрд логинов и паролей

Эти вредоносные приложения были установлены на Android и iOS миллиард раз

5 лет назад Apple отказалась взломать iPhone для ФБР. Только сейчас стало известно, кто и как это сделал

Хакер взломал мошенников и опозорил их на весь мир