



По данным ресурса OONI Explorer, который мониторит цензуру в интернете по всему миру, в России началась блокировка Tor. Технология Tor позволяет обходить блокировку сайтов и пользоваться даркнетом — теневой частью интернета, недоступной в обычных браузеров.



Tor работает по принципу многослойной маскировки IP-адреса, геолокации и других данных, позволяющих идентифицировать компьютер и его местоположение. Этот принцип отражён в логотипе сервиса — луковице.



Пользователь твиттера с ником ValdikSS, специализирующийся на вопросах интернет-безопасности, подтвердил блокировку. По его словам, Tor блокируется в сетях большинства российских операторов связи и провайдеров интернета. Были заблокированы почти все IP-адреса, которые использует Tor и связанные с ним системы. Блокировке также подвергаются почти все VPN-сервисы, которые ранее позволяли посещать запрещённые в России сайты.







