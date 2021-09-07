



С начала сентября пользователи «Ростелекома» в Уральском регионе начали жаловаться на невозможность скачивания файлов через torrent-протокол. Техподдержка якобы отвечала, что торренты это пиратство, поэтому они теперь блокируются.



Примечательно, что вместе с торрентами «Ростелеком» прикрыл возможность скачивать дистрибутивы GNU/Linux (поскольку они распространяются по тому же протоколу).



Блокировка торрентов была снята спустя пару дней, но лишь частично. Протокол DHT остаётся заблокированным, то есть пользователи не могут качать торренты, используя magnet-ссылки.



Торренты блокируются на уровне DPI-оборудования, которое используется операторами связи в рамках реализации проекта суверенного интернета. Это оборудование всё чаще применяется для блокировки интернет-ресурсов, поскольку оно эффективно отфильтровывает нежелательный трафик. За работу этого оборудования отвечает Роскомнадзор, а операторы лишь получают выгрузку с указанием сайтов и приложений, которые нужно заблокировать.



Не исключено, что Роскомнадзор займётся блокировкой торрентов после того, как разберётся с VPN-сервисами, позволяющими обходить блокировку. В последние месяцы в России было заблокировано около двух десятков VPN-сервисов, доступ к ним остался лишь у финансовых организаций, которые используют их в своей деятельности.







