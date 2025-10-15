В России запретили депрессивные сохранёнки в соцсетях

Александр

Фото freepik

Суд в Краснодарском крае запретил ряд интернет-страниц с так называемыми «сохранёнками» — изображениями с депрессивными цитатами, которые ранее были популярны в соцсети «ВКонтакте». Решение вынесено в конце сентября по иску прокуратуры, направленному против распространения контента, пропагандирующего суицид.

В перечне запрещенных материалов фигурируют семь ссылок на различные платформы, включая Pinterest, страницы социальной сети «ВКонтакте» и результаты поисковых запросов. Среди заблокированного контента оказалось, в частности, изображение с текстом из песни «Замри и умри» рэп-группы «Ночные грузчики».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Суд признал, что размещенные на этих страницах материалы содержат прямые или косвенные призывы к самоубийству и представляют опасность для несовершеннолетних. Все ещё доступные страницы с подобным контентом подлежат блокировке на территории России. Ранее аналогичным мерам подверглись сообщества и паблики в социальных сетях, распространявшие опасный и деструктивный контент.
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила умную зубную щётку с экраном и автономностью до 180 дней. Стоит копейки
Xiaomi 16 засветился на шпионских фото. Почти iPhone 17 Pro, но со вторым дисплеем
Дайте две! Xiaomi выпустила бесщёточную дрель Mijia Brushless Drill 2

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2660
tellurian
Редакция, где примеры? 😂😂😂
12 минут назад
#