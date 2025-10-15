В России запретили депрессивные сохранёнки в соцсетях



Фото freepik



Суд в Краснодарском крае

Суд в Краснодарском крае запретил ряд интернет-страниц с так называемыми «сохранёнками» — изображениями с депрессивными цитатами, которые ранее были популярны в соцсети «ВКонтакте». Решение вынесено в конце сентября по иску прокуратуры, направленному против распространения контента, пропагандирующего суицид.

В перечне запрещенных материалов фигурируют семь ссылок на различные платформы, включая Pinterest, страницы социальной сети «ВКонтакте» и результаты поисковых запросов. Среди заблокированного контента оказалось, в частности, изображение с текстом из песни «Замри и умри» рэп-группы «Ночные грузчики».

Суд признал, что размещенные на этих страницах материалы содержат прямые или косвенные призывы к самоубийству и представляют опасность для несовершеннолетних. Все ещё доступные страницы с подобным контентом подлежат блокировке на территории России. Ранее аналогичным мерам подверглись сообщества и паблики в социальных сетях, распространявшие опасный и деструктивный контент.